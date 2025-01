Po przesłuchaniu odjechał autem... chociaż miał zakaz

Kilka dni temu policjanci z Komisariatu w Nasielsku zatrzymali 46-latka, który po przesłuchaniu wsiadł za kierownicę zaparkowanego nieopodal samochodu i ruszył w drogę. Okazało się jednak, że ma on dwa aktualnie obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów. Jego lekkomyślne zachowanie szybko zostało zweryfikowane przez policjantów. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartkowy poranek do Komisariatu Policji w Nasielsku zgłosił się na przesłuchanie mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. Po zakończonych czynnościach mężczyzna opuścił budynek jednostki i postanowił wrócić do domu. Wsiadł więc do zaparkowanego obok Komisariatu Policji volkswagena i ruszył w drogę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że posiadał on aż dwa aktualnie obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów.

Nie uszło to jednak uwadze policjantów, którzy natychmiast ruszyli za mężczyzną, udaremniając mu dalszą jazdę. Po sprawdzeniu okazało się, że kierujący posiada dwa aktualne zakazy prowadzenia pojazdów, wydane przez Sąd Rejonowy w Iławie, z czego jeden z nich obowiązujący aż do 2029 roku.

Za swoje lekkomyślne zachowanie 46-latek odpowie teraz przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym, za złamanie sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy!

kom. Joanna Wielocha/pa