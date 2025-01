Mieszkańcy bloków też chcą fotowoltaiki

2-3 tys. zł kosztują lekkie zestawy fotowoltaiki na balkon, które można kupić nawet w markecie. Ostatnią barierą przed obniżką rachunków za energię jest niechęć spółdzielni mieszkaniowej do takich instalacji - pisze "Gazeta Wyborcza".

Fotowoltaika na balkonie zyskuje popularność. O ile rynek domowej fotowoltaiki (montowanej na dachach domów jednorodzinnych) jest w dużej mierze nasycony (1 na 5 domów ma już instalację), to do zagospodarowania pozostaje kilka milionów balkonów - czytamy "GW".

— Lokatorzy bloków wielorodzinnych też chcieliby oszczędzać na wydatkach za prąd, ale decydują się na to nieliczni i najbardziej zdeterminowani". "Problemem pozostają niejasne przepisy dotyczącego tego, do kogo należy balkon: do właściciela nieruchomości czy wspólnoty mieszkaniowej — dodaje.

— Fotowoltaika na balkonie kosztuje 2-4 tys. zł, a może ograniczyć rachunki o 10-30 proc. Jeśli ktoś płaci 2,5 tys. zł w skali roku za prąd, jego rachunki mogą spaść nawet o kilkaset złotych — informuje gazeta.

Jak pisze, to jedyny trwały i pewny sposób na obniżkę wydatków za energię. "Oszczędności wynikają z tego, że dzięki energii produkowanej przez fotowoltaikę spada zużycie prądu z sieci energetycznej. Obniżka rachunku o 500 zł rocznie oznacza, że wydatek zwraca się w ciągu 4-8 lat, a w rzeczywistości nawet szybciej (bo cena energii w rachunkach może rosnąć)" - czytamy. Zaznacza, że procedura montażu fotowoltaiki na balkonie jest o wiele trudniejsza niż w przypadku domu jednorodzinnego.

PAP/red

