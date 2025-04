Zakończenie tragicznych poszukiwań Wiktorii: ciało 22-latki odnalezione nad Wisłą

Biegacz, który natrafił na zwłoki, odkrył je 1,5 miesiąca temu, a potwierdzenie tożsamości nadeszło dopiero teraz. Rodzina Wiktorii, choć pogrążona w smutku, znalazła pewne pocieszenie w tym, że uda się jej godnie pożegnać zmarłą.

Wiktoria zniknęła w nocy z 17 na 18 stycznia, gdy opuściła swój dom w Ząbkach i udała się na przystanek, skąd nocnym autobusem N62 ruszyła w stronę Warszawy. Choć jej zniknięcie zostało natychmiast zgłoszone, wkrótce okazało się, że zostawiła otwarte drzwi, co mogło sugerować, że miała nadzieję na szybkie zauważenie jej nieobecności. W kolejnych dniach podjęto intensywne poszukiwania na lądzie i wodzie. Niestety, 22-latka nie dała znaku życia.

Tragiczny finał nastąpił po kilku miesiącach poszukiwań. Ciało Wiktorii znaleziono na terenie, który wcześniej był już wielokrotnie przeszukiwany. Wstępne ustalenia wskazały, że to prawdopodobnie kobieta, jednak dopiero wyniki DNA pozwoliły potwierdzić, że to zaginiona 22-latka. Teren, w którym znaleziono ciało, był trudny do przeszukania z powodu obecności krzaków i tam bobrów, co mogło sprawić, że miejsce to umknęło wcześniej uwadze służb.

Rodzina Wiktorii, choć zrozpaczona, doceniła wsparcie, jakie otrzymali od osób zaangażowanych w poszukiwania. — W tym całym nieszczęściu mamy szczęście, że udało nam się pochować Wiktorię w godny sposób – mówi z bólem siostra zmarłej. Pogrzeb odbędzie się 29 kwietnia 2025 roku.

red.

wawa.info