Sensacyjne narodziny w warszawskim ZOO: Pisklę kulona, gatunku uznawanego za wymarły! [ZDJĘCIA]

Gatunek uznawany za wymarły regionalnie w Polsce, w końcu doczekał się kolejnego pokolenia. Pisklę, choć jeszcze małe, rośnie w zastraszającym tempie, a jego upierzenie doskonale kamufluje go w otoczeniu, co czyni go wyjątkowo trudnym do zauważenia.

Kulon - ptak, który prawie zniknął z Polski

Kulony, zamieszkujące suche, piaszczyste tereny, były kiedyś szeroko rozpowszechnione w Polsce, jednak po dramatycznym spadku liczebności, zostały uznane za wymarłe w kraju. Ostatni lęg miał miejsce w 1995 roku, a dziś to tylko w Ptaszarni warszawskiego ZOO można podziwiać te wyjątkowe ptaki.

wawa.info











Źródło: Ptaszarnia Warszawskiego ZOO / fb