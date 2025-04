Podlasie taniej! Nawet 400 zł dopłaty do noclegu!

Płatności z wykorzystaniem bonu będą możliwe od Wielkanocy, czyli od 20 kwietnia.

Dzięki bonowi noclegi turystyczne dla odwiedzających region mają być tańsze.

Turyści spoza województwa podlaskiego (tylko osoby dorosłe), którzy przyjadą do regionu na minimum dwa noclegi na kempingu, polu dla kamperów, w pensjonacie czy hotelu kilkugwiazdkowym, dostaną dofinansowanie. W zależności od rodzaju tego obiektu to 200, 300 lub 400 zł.

Do bonu zakwalifikowano 567 obiektów noclegowych, które spełniły wymagane kryteria, 46 odrzucono, bo ich nie spełniły - poinformowała PAP dyrektor Biura Turystyki w urzędzie marszałkowskim Katarzyna Sadowska. Przedsiębiorcy musieli znajdować się w odpowiednich rejestrach, nie mieć zaległych płatności w ZUS czy urzędach skarbowych.

Lista obiektów, gdzie można korzystać z bonu jest na stronie https://podlaskibonturystyczny.pl/ w zakładce "Gdzie pojechać".

Bon turysta będzie generował sobie sam na tej stronie. Na razie na noclegi w kwietniu i maju. Sadowska wyjaśniła, że turysta musi do tego podać swoje dane, dostanie unikalny kod na swój telefon, a przy rezerwacji noclegu ma poinformować, że ma bon i chce z niego skorzystać.

Jak wcześniej informowano, bony na kolejne miesiące będą uruchamianie sukcesywnie.

Bon to autorski program samorządu województwa podlaskiego. Na 2025 r. przeznaczył na ten program 2 mln zł z budżetu regionu. Bon realizuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

"Tym bonem pokazujemy, że województwo podlaskie jest pięknym regionem, ale przede wszystkim jest regionem bezpiecznym" - powiedział w piątek dziennikarzom marszałek Łukasz Prokorym. Wyraził przekonanie, że bon spowoduje, że rozpoczynający się sezon turystyczny będzie nawet "jednym z najlepszych w ostatnich latach".

Marszałek wyjaśnił, że bonem objęte jest całe województwo, bo sytuacja na wschodzie, w tym np. zamknięcie drogowych przejść granicznych z Białorusią, czy tzw. strefa buforowa, która jest przy części tej granicy, wpływa na cały region.

"Oczywiście tereny przygranicze takie jak Białowieża, Hajnówka, Mielnik, Suwalszczyzna odczuwają to bardzo, ale wpływ dotyczy całego regionu. Nie chcieliśmy jako władze województwa dzielić naszego regionu na strefy lepsze i gorsze. Jak sama nazwa bonu wskazuje, jest to bon podlaski i dlatego dotyczy on całego województwa" - wyjaśnił Prokorym.

Marszałek powiedział, że już wiadomo, że kwota 2 mln zł na program będzie za mała i zadeklarował, że samorząd znajdzie dodatkowe pieniądze na ten cel. "Zapewniam wszystkich, że nie zabraknie pieniędzy w podlaskim bonie turystycznym" - powiedział Prokorym.

Kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią wywołany przez stronę białoruską trwa od lata 2021 r. Turystyka jest jedną z branż, która ponosi skutki tej sytuacji.

