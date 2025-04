Wielki Piątek 2025: Czy to dzień wolny od pracy w Polsce?

Wielki Piątek budzi w Polsce mieszane uczucia. Choć jest to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu chrześcijańskim, w naszym kraju nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Dla wielu osób oznacza to obowiązek pójścia do pracy, szkoły czy uczelni, mimo że w innych krajach europejskich ten dzień traktowany jest jako czas odpoczynku. Co w takim razie czeka pracowników, uczniów i urzędników w piątek 18 kwietnia?