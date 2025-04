Pijani rodzice zatrzymani przez policję – dziecko trafiło do szpitala

Policjanci z Targówka zatrzymali pijanych rodziców półrocznego dziecka. Mężczyzna, który był agresywny, usłyszał zarzut znęcania się nad żoną. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, a rodzice spędzili noc w policyjnej izbie zatrzymań.

W poniedziałek, 8 kwietnia, policjanci z Targówka zostali wezwani do interwencji dotyczącej agresywnego partnera. Zgłoszenie dotyczyło hałasów i płaczu dziecka dochodzących z mieszkania. Po dotarciu na miejsce, funkcjonariusze musieli wezwać strażaków, aby siłowo otworzyli drzwi.

W środku znajdowali się 41-letnia matka dziecka, 29-letni mąż, który był agresywny, oraz znajoma rodziny. Od wszystkich dorosłych czuć było alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że matka miała ponad promil alkoholu w organizmie, a ojciec – 0,8 promila. Mężczyzna został obezwładniony przez policjantów i wyprowadzony z mieszkania. W związku z podejrzeniem znęcania się nad żoną, funkcjonariusze wszczęli procedurę "Niebieska Karta".

Ratownicy medyczni przewieźli półrocznego chłopczyka do szpitala dziecięcego, gdzie policjanci opiekowali się nim do momentu przyjęcia przez lekarzy. Matka dziecka po raz kolejny została przebadana alkomatem, a wynik badania był wyższy niż poprzedni. Jej mąż odmówił poddania się ponownemu badaniu.

Rodzice zostali zatrzymani, a materiały trafiły do Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Sąd rodzinny zdecyduje o dalszych losach dziecka. 29-latkowi, który usłyszał zarzut znęcania się nad żoną, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Został objęty dozorem policyjnym, otrzymał zakaz zbliżania się do żony i nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania.

