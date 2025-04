Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, na czele której stali urzędnicy państwowi

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Atak nożem na przystanku tramwajowym. 50-latek z Jamajki zatrzymany za próbę zabójstwa [ZDJĘCIA] Zatrzymania były efektem wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy operacyjno-śledczych z Placówki Straży Granicznej w Radomiu Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. Na trop grupy przestępczej, funkcjonującej w strukturach jednego z powiatowych urzędów pracy na Mazowszu, funkcjonariusze wpadli po rozbiciu w maju 2024 roku innej zorganizowanej grupy działającej w tej samej instytucji i zatrzymaniu 10 osób, między innymi pracownicy tego urzędu, która do dziś pozostaje w areszcie.

Tym razem, akcja funkcjonariuszy Straży Granicznej pozwoliła zatrzymać trzy osoby, w tym dwóch wysoko postawionych urzędników państwowych. Podejrzanym zarzuca się przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z procedurą wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i tym samym umożliwienie nielegalnego przekroczenia granicy RP cudzoziemcom z krajów wysokiego ryzyka migracyjnego, na podstawie dostarczonych dokumentów wymaganych do uzyskania polskiej wizy, a także poświadczania nieprawdy co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca na terenie Polski i tym samym - działania na szkodę interesu publicznego.

Materiał dowodowy zabezpieczony podczas śledztwa oraz ustalenia funkcjonariuszy pozwalają stwierdzić, że dzięki przestępczej działalności grupy trwającej od 2018 do 2024 roku, blisko 12 500 cudzoziemców z Azji Centralnej, Afryki, Dalekiego Wschodu i Ukrainy uzyskało dokumenty uzupełniające niezbędne do wnioskowania o wizę, a po jej uzyskaniu nabycia prawa do nielegalnego wjazdu do Polski i tym samym do innych krajów strefy Schengen. Członkowie grupy wykorzystywali dane personalne zarówno legalnych pracodawców, jak i tzw. słupów, z których tworzyli fikcyjnych pracodawców i na ich dane składali fałszywe wnioski o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Podczas przeszukań lokali zajmowanych przez zatrzymane osoby oraz powiatowego urzędu pracy, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli nośniki danych, dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli również pieniądze w kwocie ponad 117 tys. złotych, a także 3 pojazdy.

W Prokuraturze Rejonowej w Grójcu zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnego przekraczania granicy RP, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk. oraz z art. 231 § 2 kk. w zb. z art. 264 § 3 kk. w zb. z art. 271 § 3 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. i art. 12 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk. Decyzją sądu wobec dwóch zatrzymanych osób (urzędników) został zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

źródło: Straż Graniczna

fot. SG