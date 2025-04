Niedziela handlowa przed Wielkanocą 2025 – kiedy warto zrobić zakupy?

Rok 2025 przynosi kontynuację zasad dotyczących niedziel handlowych w Polsce. Choć większość niedziel jest objęta zakazem handlu, to w kilku wyjątkowych dniach sklepy będą mogły prowadzić normalną działalność. W kwietniu szczególnie ważną datą jest 13 dzień miesiąca, który przypadnie na niedzielę palmową, a zarazem dzień handlowy przed nadchodzącą Wielkanocą.

To właśnie wtedy, sklepy będą mogły działać bez ograniczeń, co daje możliwość zrobienia niezbędnych zakupów spożywczych, prezentów czy dekoracji na Święta. Z tej okazji będą mogli skorzystać wszyscy, którzy nie zdążą zrobić zakupów w sobotę przed Wielkanocą, a także ci, którzy w ostatniej chwili chcą uzupełnić braki w świątecznych zapasach.

13 kwietnia 2025 roku z pewnością przyciągnie wielu konsumentów do sklepów, ponieważ jest to jedyna niedziela handlowa w tym miesiącu. Warto już teraz zaplanować zakupy, by uniknąć tłumów w ostatnich dniach przed Świętami, kiedy to tradycyjnie następuje wzmożony ruch w sklepach.

wawa.info