900 zgłoszeń w związku z pogodą, dwie osoby zostały ranne w Warszawie

Z danych PSP wynika, że najwięcej zgłoszeń odebrano w województwie mazowieckim - 232, kujawsko-pomorskim - 168 i warmińsko-mazurskim - 152.

"Dwie osoby zostały ranne w wyniku upadku drzewa na przystanek autobusowy przy ul. Rydygiera w Warszawie" - poinformował Kierzkowski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego. Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że wiatr na tym obszarze może osiągnąć średnią prędkość do 35 km/h (nad morzem do 45 km/h), a w porywach do 80 km/h.

Ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dla części województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Alert obowiązuje do godz. 20. Te same ostrzeżenie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h w porywach do 95 km/h, z północy.

Całą Polskę obejmą alerty I stopnia przed przymrozkami.

Instytut wydał również ostrzeżenia przed opadami śniegu I stopnia dla województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego oraz ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem spowodowanym zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

IMGW wydało także ostrzeżenie I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla Zalewu Szczecińskiego w woj. zachodniopomorskim. Dla obszaru Elbląga, Zalewu Wiślanego i jego zlewni do Nogatu Instytut wydał ostrzeżenie II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Silny północny wiatr wpycha do rzeki Elbląg wodę z Zalewu Wiślanego, powodując zjawisko nazywane cofką. W Elblągu przekroczony jest poziom ostrzegawczy, służby monitorują sytuację. Z powodu wiatru w warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali ponad 150 razy.

Jak zapewniła PAP rzecznik prasowa prezydenta Elbląga Joanna Urbaniak, służby cały czas kontrolują i monitorują sytuację na rzece Elbląg. "Na razie nie ma potrzeby interweniowania" - dodała. Po godzinie 18 wynoszący 590 cm poziom ostrzegawczy rzeki został przekroczony i wciąż rośnie. Urbaniak powiedziała PAP, że według prognoz taka sytuacja ma się utrzymywać do godz. 1 w nocy. Jeśli te prognozy się sprawdzą, poziom alarmowy, który wynosi 610 cm, nie powinien zostać przekroczony.

"Nawet przy poziomie alarmowym woda się jeszcze z koryta rzeki nie wylewa" - dodała Urbaniak.

Według straży pożarnej na wodowskazach przed Elblągiem poziom wody wskazuje 594 cm.

Od rana w centralnej i zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego wieje silny wiatr, który w porywach przekracza 80 km na godz. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował PAP, że z jego powodu strażacy wyjeżdżali do 156 interwencji, głównie w powiatach olsztyńskim, elbląskim, iławskim i braniewskim. Wiatr łamał konary i gałęzie, a te spadając uszkodziły kilka aut. Strażaków proszono o pomoc w zabezpieczaniu dachów, z których wiatr częściowo zerwał poszycie. Nikt w regionie nie został z powodu pogody ranny.

Według prognoz nocą w warmińsko-mazurskim temperatura ma spaść poniżej zera, co będzie powodowało pokrywanie dróg i chodników cienką warstwą lodu.

PAP/red.

wawa.info