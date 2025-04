20-latek wyłudził 330 tysięcy złotych „na policjanta i prokuratora”. Trafił do aresztu

Policjanci zawsze bardzo dokładnie analizują wszystkie zgłaszane przypadki oszustw, wykorzystują posiadaną wiedzę, pozyskują kolejne informacje, zabezpieczają liczne dowody i krok do kroku śledzą poczynania sprawców.

Dzięki bardzo wnikliwej i szeroko zakrojonej pracy operacyjnej ustalili kim jest podejrzany. Okazało się, że może mieć na koncie kilka oszustw dokonanych metodą „na policjanta i prokuratora”. Zdarzenia miały miejsce na przestrzeni 3tygodni. Sprawca uciekał się do różnych sposobów, by zmylić organy ścigania. Wszystko na nic. Nie zdołał wywieźć w pole policjantów. Pojawienie się kryminalnych wprawiło go w potężne osłupienie. Mężczyzna nie krył zaskoczenia. Jak się okazało oszukał 6 starszych osób, na łączną kwotę ponad 330 tysięcy złotych, począwszy od 14 tysięcy, aż po 200 od jednej osoby.