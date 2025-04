Nielegalna szwalnia w powiecie piaseczyńskim. Podróbki za 6 milionów złotych

Działalność przestępców wprowadzających do obrotu przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi nie tylko narusza prawa producentów i twórców znanych marek oraz naraża ich na wielkie straty, ale także wprowadza w błąd konsumentów, którzy często nieświadomie płacą za towar, który jakościowo odbiega od oczekiwanego poziomu.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji podczas działań operacyjnych ustalili, że na terenie powiatu piaseczyńskiego znajduje się magazyn, w którym na odzież nanoszone są podrabiane znaki towarowe. Dedykowana grupa policjantów najpierw weryfikowała, a następnie poddała analizie wszystkie zgromadzone informacje, poszerzając wiedzę na temat skali nielegalnie prowadzonego procederu.

Policjanci precyzyjnie zaplanowali realizację, a sprawca miał zostać zatrzymany na gorącym uczynku. Kiedy weszli do jednej z hal zastali w niej mężczyznę oraz urządzenia służące do nanoszenia znaków towarowych na odzież, tekstylia oraz biżuterię. W trakcie przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 400 sztuk różnego rodzaju tekstyliów, kilkaset sztuk odzieży oraz tysiące sztuk biżuterii. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru w przypadku oryginalnych produktów wynosiłaby ponad 6 mln. zł.

Zatrzymanym okazał się 20-letni obywatel Wietnamu. Po przewiezieniu do jednostki policji usłyszał zarzuty oznaczania towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzania ich do obrotu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

mat. policji/asp. Kamil Sobótka/red.





