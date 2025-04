Żelki nasączone narkotykami, marihuana i 3-CMC – Dwóch mężczyzn zatrzymanych na Woli

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, prowadzący działania przeciwko przestępczości narkotykowej, uzyskali informacje o dwóch mężczyznach, którzy mieli przechowywać znaczne ilości narkotyków w wynajmowanych pokojach na terenie Woli. W wyniku podjętych działań operacyjnych, kryminalni natychmiast udali się do miejsca, w którym wynajmowane były pokoje. Już pod drzwiami, funkcjonariusze poczuli charakterystyczny zapach marihuany, co potwierdziło ich przypuszczenia.

Po wylegitymowaniu mężczyzn, którzy wynajmowali pokoje, przeszukano oba pomieszczenia. W jednym z nich, należącym do 27-letniego mężczyzny, znaleziono ponad 390 sztuk żelków zawierających substancję psychoaktywną oraz ponad 3 gramy marihuany. W drugim pokoju, należącym do 23-latka, policjanci ujawnili prawie 112 gramów marihuany oraz blisko 210 gramów 3-CMC.



Narkotyki zostały zabezpieczone i poddane szczegółowym badaniom. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. 27-letni mężczyzna usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Na podstawie decyzji Prokuratora Rejonowego, wobec niego zastosowano policyjny dozór.

Natomiast wobec 23-latka, na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna również odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.



Obaj mężczyźni będą odpowiadać za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, która prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.

mat. policji, red.