Schronów wystarczy dla 4 proc. Polaków

Leśniakiewicz wyjaśnił w Radiu Zet, że mówiąc o schronach ma na myśli budowle spełniające warunki określone w ustawie, natomiast jeśli chodzi o pozostałe miejsca, to nie wszystkie są przygotowane do właściwego przyjęcia oczekujących na ratunek. Jego zdaniem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekształcić niektóre budowle w miejsca doraźnego schronienia. "I taki kierunek działania przyjmujemy na ten rok" – zadeklarował.

Zapowiedział, że razem z przedstawicielami nadzoru budowlanego będą oceniać, które z tych miejsc można szybko wyremontować i przystosować tak, aby mogły pomieścić jak najwięcej ludzi i zapewnić im w miarę komfortowe warunki.

Przypomniał, że weszło w życie rozporządzenie szefa MSWiA, które pozwala na to, by do różnych obiektów typu podziemne parkingi, tunele etc. podejść w sposób techniczny i ocenić, czy spełniają one kryteria bezpieczeństwa.

Jak podkreślił w niedawnej rozmowie z PAP, przewiduje, że uda się wyremontować wiele obiektów schronowych dotychczas funkcjonujących.

Wiceszef MSWiA podał, że MON poinformowało o podpisaniu porozumienia ws. zakupu systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych: miejsc doraźnego schronienia, ukryć, a być może i schronów. "Da nam to nowe możliwości związane z szybszym zainwestowaniem w te obszary. Na pewno w ramach środków z Programu Ochrony Ludności przeznaczymy pieniądze na realizację inwestycji w ramach tej technologii. Na początek będą to miejscowości tzw. podwyższonego ryzyka w ramach +Tarczy Wschód+" - podkreślił.

Jego zdaniem, że proces budowy schronów może ruszyć już w tym roku. "Widzimy również duże zainteresowanie po stronie wielu podmiotów gospodarczych dotyczące budowy tego typu obiektów" - ocenił.

Leśniakiewicz wskazał, że we wspomnianym programie znajdą się też środki na dostosowanie obiektów już istniejących, (...) które mogłyby pełnić rolę obiektów doraźnego schronienia.

"Pamiętajmy też, że już dziś samorządy mogą wykonywać pewne prace nie czekając, aż napłyną pieniądze, bo ustawodawca przewidział, że w ramach własnych możliwości finansowych samorządy mogą rozpocząć ten proces, czyli: zlecić wykonanie sprawdzenia obiektów i przeprowadzenie ekspertyz. Zakładamy, że do połowy roku uruchomimy pierwsze środki finansowe na te zadania" - zapowiedział wiceminister SWiA.

