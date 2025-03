Uzależnienie od scrollowania: Jak algorytmy rządzą życiem młodzieży?

Kiedy nastolatki zaczynają swój dzień, pierwszą rzeczą, którą robią, jest sprawdzenie powiadomień na swoich telefonach. W ciągu dnia, niejednokrotnie sięgają po urządzenia cyfrowe, by przeglądać media społecznościowe, wciągnięte w pętlę scrollowania, której nie potrafią przerwać. To rzeczywistość młodego pokolenia – ale jak długo jeszcze będzie to dla nich bezpieczne?