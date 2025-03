Polska wkrótce wprowadzi poradnik na wypadek kryzysu: Oto jak przygotować się na zagrożenie

— Przeanalizowaliśmy poradniki z 23 państw. To jest poradnik ze Szwecji, ale oprócz tego skorzystaliśmy także z poradników wydanych w Czechach, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Niemczech, Japonii, Łotwie, Norwegii, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie" – informuje Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA. Jak dodaje, wyniki analizy pokazują, że aż 70% treści poradników z różnych krajów jest wspólna, co potwierdza globalną uniwersalność tych informacji.

Nowy polski poradnik, opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, MSWiA oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zawiera praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w różnych kryzysowych sytuacjach. Znalazły się tam informacje na temat radzenia sobie z brakiem prądu, klęskami żywiołowymi, udzielaniem pierwszej pomocy, ale także wskazówki, jak zadbać o bezpieczeństwo naszych zwierząt domowych w przypadku zagrożenia. Poradnik obejmuje także techniki opanowania paniki oraz wskazówki dotyczące ewakuacji, które mogą okazać się niezbędne w chwilach kryzysowych.

— Ochrona ludności to nie tylko infrastruktura, ale także świadomość i gotowość społeczeństwa – mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister MSWiA, podkreślając, jak istotne jest, by każdy obywatel wiedział, jak reagować w obliczu zagrożenia. Oprócz tych wskazówek, poradnik zawiera również szczegółowe informacje o zasadach alarmowania i ostrzegania. Dwa główne sygnały dźwiękowe – trzyminutowy modulowany sygnał syreny (oznaczający zagrożenie) oraz trzyminutowy sygnał ciągły (oznaczający brak zagrożenia) – stanowią kluczowy element systemu, który będzie wprowadzany w Polsce.

Nowy system ostrzegania oparty będzie na dwóch filarach – aplikacji oraz syrenach, które zostaną zainstalowane na jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w całym kraju. Michał Kłosiński, zastępca dyrektora Biura Informatyki i Łączności KG PSP, zaznacza, że jednym z celów jest stworzenie aplikacji mobilnej, podobnej do tej, która funkcjonuje na Ukrainie, ułatwiającej dostęp do informacji na temat zagrożeń.

Poradnik ma być dostępny w kilku językach, dzięki czemu zyskają do niego dostęp nie tylko Polacy, ale także cudzoziemcy przebywający w Polsce. Będzie on rozdawany przez rząd, a jego broszura informacyjna ma być gotowa do końca kwietnia.

Zmiany te stanowią istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa obywateli i przygotowania ich na możliwe sytuacje kryzysowe. Dzięki łatwemu dostępowi do informacji oraz sprawnemu systemowi alarmowania, Polska ma szansę stać się bardziej odpornym społeczeństwem w obliczu zagrożeń.

