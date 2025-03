[VIDEO] Uwaga! Metoda na wnuczka w nowej odsłonie

Czy istnieje unowocześniona metoda na wnuczka – niestety tak. W dzisiejszych czasach przestępcy używają sztucznej inteligencji po to, żeby wygenerować głos brzmiący identycznie jak dzwoniący do nas wnuczek lub wnuczka. Niestety takiemu oszustwu uległa moja sąsiadka, przemiła starsza pani, ale bardzo łatwowierna. Zadzwonił do niej bardzo zrozpaczony wnuczek, że zaraz wyłączą mu telefon i internet, bo zabrakło mu środków na opłacenie rachunków. Oczywiście co robi babcia? Ulega emocjom. Chcąc pomóc natychmiast, babcia podaje wnuczkowi wszystkie kody do swojego konta, by mógł od razu zapłacić zaległy rachunek. A rzekomy wnuczek czyści konto do zera.