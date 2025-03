Deficyt jaj z wolnego wybiegu: Co kryje się za zamieszaniem w polskich sklepach?

W ostatnich dniach w polskich mediach coraz głośniej mówi się o rzekomych deficytach jaj na rynku detalicznym. W odpowiedzi na te doniesienia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiło rozwiać wątpliwości i wyjaśnić sytuację. Okazuje się, że choć jaj nie zabraknie, to te z wolnego wybiegu mogą stać się trudniejsze do zdobycia. Co tak naprawdę kryje się za tymi informacjami?