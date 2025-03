Polska na wojenną gotowość: Szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny – nowa wizja bezpieczeństwa

„Chcemy, by każdy dorosły mężczyzna w Polsce przeszedł szkolenie wojskowe” – powiedział premier Tusk. Jego słowa zdominowały dyskusję w kraju, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa narodowego i obronności. Premier podkreślił, że Polska potrzebuje armii liczącej pół miliona żołnierzy, porównując naszą sytuację z wojskiem Rosji i Ukrainy, które dysponują odpowiednio 1,3 miliona i 800 tysiącami żołnierzy. Tusk zaznaczył, że szkolenie wojskowe w Polsce ma stanowić wsparcie dla rezerwistów i osób, które w razie potrzeby będą mogły szybko włączyć się do działań obronnych.

Szkolenia, które mają być dobrowolne, nie będą wiązały się z obowiązkowym wcieleniem do wojska. Jak wyjaśnia wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, celem jest umożliwienie każdemu, kto ukończył 18 lat, zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych. „Nie planujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej, ale dajemy możliwość przeszkolenia się wszystkim chętnym” – zapewnił Tomczyk. Zarejestrować się będą mogli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, o ile spełniają wymagania zdrowotne i fizyczne.

To, co może najbardziej przyciągać uwagę, to zapowiedź szerokiego dostępu do tych szkoleń. Wkrótce ruszy specjalna platforma internetowa, na której zainteresowani będą mogli zapisać się na jedno z dostępnych szkoleń: jednodniowe, trzydniowe lub miesięczne. Po zalogowaniu się przez Profil Zaufany, system wyświetli listę dostępnych szkoleń i ich lokalizacje. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie dostępu do szkoleń, które będą organizowane w różnych częściach Polski.

Zachęty dla uczestników szkoleń również są w planach. Wiceszef MON wskazał, że osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w wojskowym przeszkoleniu, będą mogły liczyć na różnorodne ulgi. Do takich benefitów może należeć wynagrodzenie lub dodatkowe dni wolne w pracy, co ma stanowić motywację do udziału w projekcie. Jak zapowiedział premier Tusk, szczegóły tego programu mają być przedstawione w najbliższych tygodniach, a cały system ma być gotowy do końca roku.

Wprowadzenie powszechnych szkoleń wojskowych w Polsce jest krokiem w stronę zwiększenia gotowości obronnej kraju, ale również jest odpowiedzią na rosnące napięcia w Europie. „Zwiększenie liczby przeszkolonych obywateli, którzy będą gotowi w razie potrzeby stanąć do obrony kraju, jest kluczowe w kontekście współczesnych zagrożeń” – podkreślają eksperci.

Choć projekt zyskał poparcie rządu, nie wszyscy są przekonani do jego słuszności. Krytycy wskazują, że taki program może stwarzać wyzwania logistyczne i finansowe, zwłaszcza w kontekście obecnych zasobów państwa. Niemniej jednak, w obliczu niepewnej sytuacji międzynarodowej, rząd stawia na przygotowanie społeczeństwa do ewentualnych zagrożeń, zapewniając, że bezpieczeństwo kraju powinno być priorytetem. Czas pokaże, czy Polacy chętnie skorzystają z tej oferty, ale jedno jest pewne: transformacja w polskim podejściu do obronności staje się coraz bardziej realna.

