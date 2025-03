Kazik Staszewski odcina się od Warszawy: Zaskakująca decyzja muzyka po 61 latach

Kazik Staszewski, ikona polskiej muzyki i lider legendarnego zespołu Kult, wywołał poruszenie wśród swoich fanów, ogłaszając decyzję, która wstrząsnęła jego wielbicielami. Po 61 latach życia, artysta oficjalnie przestał być warszawiakiem, co stało się tematem licznych dyskusji w mediach społecznościowych. „Chciałem oznajmić, że właśnie w dniu dzisiejszym, po 61 latach życia, przestałem być warszawiakiem” – powiedział Kazik, co wywołało mieszane reakcje wśród jego fanów.

Decyzja, by formalnie odciąć się od Warszawy, zaskoczyła wielu, zwłaszcza że Kazik przez całe swoje życie artystyczne związał się z tym miastem. Urodzony w Warszawie 12 marca 1963 roku, niemal całe swoje życie zawodowe i osobiste spędził w stolicy, tworząc niezatarte ślady w polskiej muzyce. Zespół Kult, który prowadzi, stał się jednym z najważniejszych zjawisk na polskiej scenie muzycznej, a takie utwory jak „Do Ani”, „12 groszy” czy „Baranek” stały się hymnami pokoleń.

Kazik od lat mieszka także na Teneryfie, gdzie ma swoje mieszkanie. Tam zafascynował się nie tylko plażami, ale i wolniejszym, spokojnym rytmem życia. „Plaże stanowią atrakcję tylko na początku, a potem człowiek chce już czegoś więcej” – mówił o swoim życiu na wyspie w jednym z wywiadów. Na Teneryfie mieszka od lat, a jego historia z wyspą sięga 1998 roku, kiedy to po raz pierwszy odwiedził to miejsce. W 2003 roku Kazik postanowił kupić tam mieszkanie, a dzisiaj jest częścią rosnącej polskiej społeczności na Teneryfie. Zaskakująco, choć dziś na wyspie mieszka około 50 Polaków, to Kazik był pierwszym, który osiedlił się tam na stałe.

Po ogłoszeniu swojej decyzji, Kazik zdecydował się wyjaśnić wideo, by sprostować swoje słowa. „Pewne sprostowanie wczorajszej wypowiedzi. Przecież Polakiem i warszawiakiem będę do końca życia” – zapewnił, podkreślając, że chociaż formalnie nie mieszka już w Warszawie, to jego związek z miastem pozostaje niezmienny.

Ta decyzja Kazika Staszewskiego może być symbolem nowego etapu w jego życiu – artysta, który spędził większość swojej kariery w Warszawie, teraz stawia na życie w innym miejscu. To również pokazuje, jak wielką rolę w jego życiu odegrały zmiany i otwartość na nowe doświadczenia. „Na początku irytują pewne cechy tamtejszej mentalności – my, należący do ludów północy, mamy ciśnienie, że wszędzie musimy być na konkretną godzinę. Tam nikogo nie dziwi, jak sprzedawczyni zaczyna rozmawiać przez telefon, a klienci spokojnie czekają” – wspominał o różnicach kulturowych między Polską a Hiszpanią.

Jego decyzja, choć kontrowersyjna, może być zapowiedzią kolejnych zmian w życiu artysty, który przez wiele lat zaskakiwał swoją twórczością, a teraz stawia na nowy rozdział. To także ważna refleksja nad tym, jak życie, zarówno to zawodowe, jak i osobiste, może się zmieniać – nie tylko geograficznie, ale i mentalnie. Jak sam mówi Kazik: „Uważam, że to urocze” – być może nie tylko w odniesieniu do kultury wyspy, ale także do samego siebie w nowym życiu.

