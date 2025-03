Szczątki balonu meteorologicznego koło lotniska w Szymanach

Policję o znalezisku powiadomił w piątek około południa pracownik portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Szczątki balonu znajdowały się na drzewie w pobliżu biurowców przy lotnisku.

"To balon meteorologiczny, podobny do tych, które wylądowały w przeszłości na terenie naszego garnizonu. Został przez nas zabezpieczony. Nie stwarzał zagrożenia dla ludzi i środowiska. Będziemy ustalać skąd przyleciał i do kogo należy" - powiedziała PAP st. sierż. Emilia Pławska z policji w Szczytnie.

Poprzedni przypadek znalezienia na terenie woj. warmińsko-mazurskiego przedmiotu przypominającego balon meteorologiczny miał miejsce w lutym w lesie koło Trękuska w gminie Purda. Tamten - jak podawała straż pożarna - był "z oznaczeniami cyrylicą".

Wcześniej szczątki balonów meteorologicznych służących do mierzenia ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza odnajdywano m.in. pod Ełkiem, Szczytnem i Ostródą.

Województwo warmińsko-mazurskie graniczy z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej. Pod Królewcem znajduje się rosyjska stacja meteorologiczna. Od miejsca wypuszczenia do miejsca upadku na ziemię balon może przy silnym wietrze przebyć ponad 200 km.

PAP/red.

wawa.info