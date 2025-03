Ewa Pajor zdemolowała Real Madryt! Hat-trick Polki w El Clásico

Ewa Pajor w wielkim stylu poprowadziła FC Barcelonę do zwycięstwa nad Realem Madryt w półfinale Pucharu Królowej. 28-letnia napastniczka strzeliła trzy bramki, a kataloński klub rozbił odwiecznego rywala 5:0. Hiszpańskie media nie szczędzą zachwytów nad jej występem.

Spotkanie rozegrano w czwartek, 6 marca, na stadionie Alfredo Di Stéfano. Już od pierwszych minut to Barcelona dominowała na boisku. Strzelanie rozpoczęła Salma Paralluelo, trafiając w 2. minucie. Chwilę później swój popis rozpoczęła Pajor – w 13. minucie precyzyjnym strzałem z pięciu metrów otworzyła swoje konto bramkowe w tym meczu.

Polka nie zamierzała na tym poprzestać. W 29. minucie wykorzystała błąd bramkarki Realu Misy Rodriguez i podwyższyła wynik. Tuż przed przerwą na listę strzelców ponownie wpisała się Paralluelo, a Blaugrana schodziła do szatni, prowadząc 4:0.

Druga połowa to już tylko potwierdzenie dominacji Barcelony. W 78. minucie Pajor skompletowała hat-tricka, zamykając wynik na 5:0. To był jej wieczór, co zauważyły hiszpańskie media.

"Polka jest zabójcza!" – zachwyt w Hiszpanii

Po meczu Pajor znalazła się na ustach kibiców i ekspertów. Hiszpańskie media nie szczędziły pochwał pod adresem polskiej napastniczki.

"Hat-trick Pajor i dwa trafienia Salmy Paralluelo dla drużyny Blaugrany, która po siedemnastym zwycięstwie w El Clásico dotarła do finału Pucharu Królowej. Polka jest zabójcza!" – napisał portal "AS".

"Pajor zdobyła hat-tricka przeciwko Realowi Madryt" – podkreśliło "Mundo Deportivo".

Dzięki temu występowi Ewa Pajor ma już w tym sezonie 16 bramek w lidze hiszpańskiej, pięć goli w Pucharze Królowej oraz pięć trafień w Lidze Mistrzyń. Barcelona, po siedemnastym triumfie w El Clásico, pewnie awansowała do finału krajowego pucharu i po raz kolejny udowodniła swoją dominację na hiszpańskich boiskach.

