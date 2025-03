Wizz Air uruchamia nowe połączenie z Warszawy

Wizz Air ogłosił uruchomienie nowego połączenia z warszawskiego lotniska im. Chopina. Już od 2 sierpnia 2025 roku pasażerowie będą mogli polecieć do portu Londyn-Gatwick, drugiego największego lotniska w Wielkiej Brytanii. Dotychczas połączenie to było dostępne jedynie z Krakowa, a teraz warszawscy podróżni zyskają bezpośredni dostęp do tego strategicznego węzła komunikacyjnego.