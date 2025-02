Gene Hackman i jego żona nie żyją. Byli nierozłączni, ich nagła i tajemnicza śmierć budzi ogromne emocje

Ciała małżonków odnaleziono 26 lutego, a ich śmierć wciąż owiana jest tajemnicą. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie wskazują na udział osób trzecich, jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

„Możemy potwierdzić, że zarówno Gene Hackman, jak i jego żona zostali znalezieni martwi w środę po południu w ich rezydencji na Sunset Trail. Jest to aktywne śledztwo, jednak w tej chwili nie uważamy, że działanie miało znamiona przestępstwa” – przekazał szeryf hrabstwa Santa Fe, Adan Mendoza, w rozmowie z lokalnymi mediami.

Ciała aktora i jego żony były w stanie częściowego rozkładu, co sugeruje, że zgon nastąpił kilka dni przed ich odnalezieniem. Dodatkowo w domu odkryto martwego psa, co tylko potęguje tajemniczość tej sprawy. Wstępna sekcja zwłok nie wykazała obrażeń zewnętrznych, a przy ciele Betsy Arakawy znaleziono rozrzucone tabletki na receptę.

„Oczekujemy na pełne wyniki badań toksykologicznych, które mogą rzucić światło na przyczynę śmierci” – informuje portal Deadline. Spekuluje się, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla, jednak śledczy zaprzeczają, by w rezydencji doszło do wycieku gazu.

Córka aktora, Elizabeth Jean Hackman, w rozmowie z TMZ nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niej niezrozumiała i szokująca. „Nie mogę w to uwierzyć. Mój ojciec był pełen życia, nie skarżył się na żadne dolegliwości. To wszystko wydaje się nierealne” – mówi.

Gene Hackman przez lata unikał blasku fleszy i od 2004 roku, kiedy zakończył karierę aktorską, prowadził spokojne życie w Nowym Meksyku. Wraz z żoną Betsy Arakawą, pianistką, byli nierozłączni przez ponad 30 lat. Ich nagła i tajemnicza śmierć budzi ogromne emocje wśród fanów i środowiska filmowego.

Śledztwo wciąż trwa, a władze proszą o cierpliwość w oczekiwaniu na pełne wyniki badań. Dopiero one mogą przynieść odpowiedzi na pytania, które dręczą opinię publiczną.

