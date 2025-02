Pionierski zabieg w Centrum Zdrowia Dziecka – lekarze uratowali życie miesięcznego niemowlęcia

To jedna z najbardziej skomplikowanych operacji, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Zespół neurochirurgów i radiologów interwencyjnych podjął się niezwykle trudnego zadania, ratując życie noworodka poprzez innowacyjny, hybrydowy zabieg.

Operacja została podzielona na dwie kluczowe fazy. Najpierw lekarze zablokowali dopływ krwi do guza, umieszczając mikrospirale w głównych tętnicach go odżywiających – zmniejszając w ten sposób ryzyko krwawienia podczas operacji. Następnie przystąpili do całkowitego usunięcia zmiany nowotworowej, wykorzystując nowoczesne urządzenie ultradźwiękowe do precyzyjnego niszczenia tkanki guza.

Dzięki zaawansowanemu sprzętowi, w tym angiografowi zakupionemu przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, specjaliści mogli przeprowadzić zabieg z najwyższą precyzją, minimalizując zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Operacja zakończyła się pełnym sukcesem – niemowlę dobrze zniosło zabieg i zostało już wypisane do domu. To ogromne osiągnięcie polskiej medycyny, pokazujące, jak nowoczesne technologie i innowacyjne metody mogą ratować życie nawet najmłodszych pacjentów.

Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka podkreślają, że tego typu procedury mogą w przyszłości pomóc innym dzieciom z podobnymi diagnozami. To dowód na to, jak ważne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt i wsparcie organizacji charytatywnych, takich jak WOŚP, które od lat wspiera polską służbę zdrowia.

Historia tego noworodka pokazuje, jak wielkie znaczenie ma dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. To nie tylko sukces lekarzy, ale również nadzieja dla rodzin, które każdego dnia walczą o zdrowie swoich dzieci.

red.

wawa.info