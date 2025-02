Tragiczna noc na Placu Konstytucji – nie żyje 31-letni Gruzin

Warszawskie Śródmieście stało się w minioną noc sceną dramatycznych wydarzeń. W nocy z piątku na sobotę przed jedną z restauracji na Placu Konstytucji doszło do brutalnej bójki, w której rannych zostało trzech obywateli Gruzji. Niestety, 31-letni mężczyzna z raną klatki piersiowej nie przeżył – mimo natychmiastowej interwencji lekarzy zmarł w szpitalu.

Do tragicznych wydarzeń doszło tuż przed północą. Stołeczna policja otrzymała zgłoszenie o bójce, w której uczestniczyło kilka osób. Funkcjonariusze, którzy błyskawicznie pojawili się na miejscu, zastali rannych mężczyzn – dwóch z nich doznało obrażeń, ale ich stan nie zagrażał życiu. Najciężej ranny 31-latek został natychmiast przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować.

Śledztwo w sprawie prowadzi warszawska policja pod nadzorem prokuratury. W związku z tragicznym incydentem zatrzymano trzech Gruzinów, którzy mogą mieć związek ze sprawą. Śledczy analizują nagrania z monitoringu oraz przesłuchują świadków, aby odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia i ustalić, co było przyczyną krwawego starcia.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń na Placu Konstytucji. Policja nie wyklucza, że mogło dojść do konfliktu na tle osobistym lub porachunków między grupami. Funkcjonariusze zapewniają, że sprawa ma najwyższy priorytet i wszystkie okoliczności będą dokładnie wyjaśniane.

Warszawiacy są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się w centrum miasta. Plac Konstytucji, pełen restauracji i lokali, to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy. Mieszkańcy i turyści zadają sobie pytanie – czy można tu czuć się bezpiecznie? Śledczy zapowiadają, że wkrótce podadzą kolejne informacje w sprawie.

