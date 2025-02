Stłuczony słoik w sklepie – kto za to zapłaci? Nie zawsze klient!

Przede wszystkim właściciel sklepu ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego rozmieszczenia towaru. Jeśli słoiki były ustawione niestabilnie, zbyt ciasno lub w sposób zwiększający ryzyko ich upadku, wówczas odpowiedzialność ponosi sklep. Klient, który przypadkowo strąci taki produkt, nie musi płacić – to sprzedawca powinien zadbać o odpowiednie ułożenie asortymentu.

A jeśli słoik stłucze dziecko?

Rodziny z dziećmi często doświadczają sytuacji, gdy maluch przez nieuwagę przewraca produkt na półce. Kodeks cywilny jasno mówi, że dziecko do 13. roku życia nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426 KC). Mimo to rodzic odpowiada za swoją pociechę i powinien ją nadzorować. Jeśli jednak udowodni, że sprawował nad nią należytą opiekę, a sytuacja była przypadkowa, sklep nie może domagać się zapłaty.

Kiedy klient musi zapłacić za zniszczony towar?

Jeśli szkoda powstała z winy kupującego – np. w wyniku nieostrożności, nieuwagi lub niewłaściwego ułożenia produktu w koszyku – sprawa wygląda inaczej. W takiej sytuacji sklep może przywołać art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi:

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

Oznacza to, że jeśli słoik rozbija się z wyłącznej winy klienta, może on zostać zobowiązany do pokrycia kosztów.

Podsumowanie – kto płaci za stłuczony słoik?

Nie płacisz, jeśli towar był źle ułożony przez sklep i przewrócił się przypadkowo.

Nie płacisz, jeśli słoik strąciło dziecko poniżej 13. roku życia i rodzic sprawował nad nim należytą opiekę.

Płacisz, jeśli szkoda wynikła z Twojej nieostrożności (np. nieprawidłowego ułożenia towaru w koszyku).

Podczas zakupów warto więc zachować ostrożność, ale jednocześnie pamiętać o swoich prawach – nie każda sytuacja oznacza, że klient musi ponosić koszty szkód!

red.

wawa.info