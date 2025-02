Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura i renta wzrosną. O ile?

W 2025 r. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,5 proc. - poinformowało w środę MRPiPS. Jak podał resort, najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł i wyniesie 1878,91 zł. Koszt marcowej waloryzacji to ok. 22,8 mld zł.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,5 proc. To oznacza od 1 marca 2025 r. świadczenia zostaną podniesione o 5,5 proc.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1878,91 zł. To wzrost o 97,95 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 73,46 zł do 1409,18 zł.

Do 348,22 zł zwiększy się także dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki (wzrost o 18,15 zł).

Jak podał resort, szacunkowy koszt waloryzacji świadczeń to ok. 22,8 mld zł.

Podwyżka obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i dodatki do emerytur i rent.

Obecnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1780,96 zł brutto.

PAP/red.

wawa.info