Historyczny sukces! Polskie hokeistki na trawie mistrzyniami świata

Podopieczne Krzysztofa Rachwalskiego rozpoczęły turniej od fazy grupowej, w której zremisowały z Austrią oraz pokonały Tajlandię i RPA. W ćwierćfinale zmierzyły się z Belgią, wygrywając pewnie, a w półfinale pokonały reprezentację Czech, sięgając po awans do wielkiego finału.

Tam po raz drugi w turnieju stanęły naprzeciw Austriaczek. Decydujące trafienie padło już w trzeciej minucie, kiedy Amelia Katerla pokonała bramkarkę rywalek. Kolejne minuty należały do defensywy Polek, a przede wszystkim do Marty Kucharskiej, która zatrzymała wszystkie ataki rywalek, prowadząc zespół do historycznego triumfu.

Łzy radości i spełnione marzenia

Po końcowym gwizdku emocje wzięły górę. – „Nie mogę nawet opisać, jak się czujemy. Mam cały czas adrenalinę we krwi i myślę, że dopiero po jakimś czasie dojdzie do nas, że zdobyłyśmy ten tytuł. Łzy już się polały, a poleją się jeszcze raz, gdy usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego na obcej ziemi. No i co? Trzeba przyznać, że jesteśmy Mistrzyniami Świata” – mówiła szczęśliwa Monika Chmiel.

To największy sukces w historii polskiego hokeja na trawie. Polki udowodniły, że ciężka praca, determinacja i wiara w siebie mogą prowadzić na sam szczyt. Zdobycie mistrzostwa świata to przełomowy moment dla tej dyscypliny w Polsce i ogromny powód do dumy dla całego kraju.

Reprezentacja Polski – złote medalistki halowych mistrzostw świata:

Marlena Rybacha – DSD Düsseldorf e.V.

Marta Kucharska – Grossflottbeker THGC e.V. Hamburg

Julia Balcerzak – Grossflottbeker THGC e.V. Hamburg

Amelia Katerla – HC Huizer

Viktoria Zimmermann – Rüsselsheimer RK

Daria Skoraszewska – AZS Politechnika Poznańska

Monika Chmiel – KS Hokej Start Brzeziny

Anna Gabara – KS Hokej Start Brzeziny

Magdalena Pabiniak – KS Hokej Start Brzeziny

Julia Kucharska – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

Marta Czujewicz – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

Jagoda Arciszewska – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

Rezerwowe:

Maria Drozda – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

Oliwia Krychniak – KS Hokej Start Brzeziny

Hanna Wochna – AZS Politechnika Poznańska

Sztab szkoleniowy:

Krzysztof Rachwalski – selekcjoner

Mateusz Mazany – trener współpracujący

Alicja Koperska – trener współpracujący

Joachim Sikorski – fizjoterapeuta

Tomasz Kawa – trener współpracujący/monitoring

To złoto to nie tylko sportowy sukces, ale także ogromna inspiracja dla młodych zawodniczek marzących o międzynarodowej karierze. Polski hokej na trawie ma teraz nowy symbol chwały – mistrzynie świata 2024!

red.

wawa.info