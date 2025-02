Kobieta opuściła dom w kryzysie emocjonalnym, znaleźli ją leżącą w rowie

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu mławskiego. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli intensywne poszukiwania. Po niespełna godzinie odnaleźli leżącą w przydrożnym rowie kobietę. W nocy temperatura spadła do zera, a dłuższe przebywanie na zimnie groziło jej poważnym wychłodzeniem. Policjanci wezwali na miejsce kartkę pogotowia, która przewiozła ją do szpitala w Ciechanowie. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i służb ratunkowych uniknięto tragedii.

Pamiętajmy, że kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić, każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami, jednak zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ten trudny czas. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Twój telefon może uratować czyjeś życie! Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. W takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas! Nie zwlekajmy z pomocą!

