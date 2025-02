Kolejna tragedia na A2 pod Strykowem. Kobieta jechała pod prąd, zginęła na miejscu

Na autostradzie A2 w pobliżu Strykowa (woj. łódzkie) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Warszawy, przy zjeździe na Gdańsk. Według wstępnych ustaleń 66-letnia kobieta kierująca Toyotą Aygo wjechała pod prąd, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym prawidłowo Audi A6. Niestety, kobieta poniosła śmierć na miejscu.