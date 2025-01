Ferie zimowe 2025 w Warszawie: Najlepsze atrakcje dla dzieci

Zbliżające się ferie zimowe w województwie mazowieckim potrwają od 3 do 16 lutego 2025 roku. Dla rodzin pozostających w Warszawie przygotowano wiele atrakcji, zarówno bezpłatnych, jak i biletowanych, które zapewnią dzieciom niezapomniane chwile.

Bezpłatne atrakcje:

Lodowiska miejskie:

Dzieci mogą korzystać z darmowych lodowisk, takich jak te pod Pałacem Kultury i Nauki oraz na Rynku Starego Miasta. Warto pamiętać o ewentualnych kosztach związanych z wypożyczeniem łyżew.

Darmowe dni w muzeach:

W wybrane dni tygodnia muzea oferują bezpłatne wejścia. Na przykład, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN udostępniają swoje ekspozycje bez opłat w określone dni. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Spacer szlakiem murali:

Warszawa jest pełna imponujących murali. Rodzinny spacer w poszukiwaniu tych dzieł sztuki ulicznej może być ciekawą i edukacyjną przygodą.

Zajęcia w domach kultury: Warszawskie domy kultury organizują różnorodne warsztaty i zajęcia dla dzieci. Warto sprawdzić ofertę najbliższego ośrodka i zapisać dziecko na interesujące zajęcia.

Płatne atrakcje:

Centrum Nauki Kopernik:

To miejsce, gdzie nauka staje się zabawą. Interaktywne eksponaty i eksperymenty zainteresują zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Łazienki Królewskie: W okresie ferii muzeum oferuje bogaty program warsztatów, koncertów i oprowadzań dostosowanych do młodszej publiczności.

Warszawskie ZOO: Zimowa wizyta w zoo to okazja, by zobaczyć, jak zwierzęta radzą sobie w chłodniejszych miesiącach. Dodatkowo, w okresie od października do marca bilety są tańsze.

Fabryka Czekolady E.Wedel: Dla małych miłośników słodkości wizyta w fabryce czekolady będzie niezapomnianym przeżyciem. Zwiedzanie połączone z warsztatami to doskonała propozycja na zimowy dzień.

Atrakcje w centrach handlowych:

Wola Park:

Od 1 do 16 lutego dostępny będzie tor wrotkarski na pierwszym piętrze galerii. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt i skorzystać z pomocy animatorów.

Browary Warszawskie: W dniach 3-16 lutego organizowane będą darmowe lekcje jazdy na łyżwach oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci.

Galeria Młociny: Oferuje m.in. zjeżdżalnie, kręgle, bilard oraz seanse filmowe w Multikinie. Dodatkowo, planowane są bezpłatne treningi siatkarskie prowadzone przez zawodniczki KSG Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia, cen biletów oraz harmonogramów poszczególnych atrakcji dostępne są na stronach internetowych wymienionych miejsc.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zaplanowania ferii pełnych wrażeń dla najmłodszych.

red.

wawa.info