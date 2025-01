Grypa atakuje z pełną mocą! Szpitale przepełnione, lekarze w szoku: „Nie pamiętam takiego przebiegu choroby”

Polska zmaga się z prawdziwą falą zachorowań na grypę. Liczba przypadków jest aż pięciokrotnie wyższa niż w zeszłym roku – alarmuje sanepid. Szpitale pękają w szwach, a lekarze przyznają, że jeszcze nigdy nie widzieli tak ciężkiego przebiegu tej choroby. W Warszawskim Szpitalu Południowym grypa doprowadziła do śmierci młodego pacjenta, a w Lublinie powstał specjalny oddział dla chorych na grypę.

Z danych sanepidu wynika, że każdego tygodnia w Polsce odnotowuje się nawet 50 tysięcy przypadków grypy. Eksperci są zaskoczeni nie tylko skalą zakażeń, ale przede wszystkim ciężkim przebiegiem choroby. Grypa nie oszczędza nikogo – do szpitali trafiają nie tylko osoby starsze i przewlekle chore, ale także młodzi, zdrowi ludzie.

– Pracuję w medycynie ponad 30 lat i nigdy nie widziałam tak ciężkich przypadków grypy – przyznaje dr Agata Kusz-Rynkun z Warszawskiego Szpitala Południowego. – Pacjenci przychodzą do nas z wysoką gorączką, bólem mięśni, dusznością i powikłaniami takimi jak zapalenie płuc czy nawet niewydolność serca.

Dramatyczna sytuacja miała miejsce w Warszawie, gdzie do szpitala trafił młody mężczyzna po trzydziestce, wcześniej zdrowy. Jego stan błyskawicznie się pogorszył, a lekarze nie byli w stanie go uratować.

— To był piorunujący przebieg sepsy. Choroba postępowała tak szybko, że pacjent trafił na OIOM, ale mimo podjętych działań zmarł – opisuje dr Kusz-Rynkun.

Lekarze ostrzegają, że tak groźne przypadki mogą być efektem mutacji wirusa oraz spadku odporności w społeczeństwie po pandemii COVID-19.

Lekarze podkreślają, że najlepszą formą ochrony jest szczepienie przeciwko grypie. Osoby do 18. roku życia, kobiety w ciąży oraz seniorzy powyżej 75. roku życia mogą zaszczepić się za darmo. Dla pozostałych szczepionka kosztuje zaledwie 26,38 zł po refundacji.

– Przed pandemią szczepiły się całe grupy zawodowe – lekarze, nauczyciele, urzędnicy – przypomina dr Kusz-Rynkun. – Po fali antyszczepionkowych nastrojów wiele osób boi się szczepień, co może mieć tragiczne konsekwencje.

Nie lekceważ objawów! Kiedy udać się do lekarza?

Jeśli masz wysoką gorączkę, suchy kaszel, bóle mięśni i stawów oraz złe samopoczucie, warto wykonać test combo, który wykrywa grypę, COVID-19 i RSV. Sanepid apeluje o odpowiedzialność – w przypadku infekcji należy ograniczyć kontakty społeczne i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce zmienia się dynamicznie, a lekarze już teraz ostrzegają, że najgorsze może dopiero nadejść. Jeśli liczba zachorowań nadal będzie rosła w takim tempie, szpitale mogą nie poradzić sobie z napływem pacjentów.

Eksperci apelują: nie bagatelizujmy grypy! Może być groźniejsza, niż nam się wydaje.

red.

wawa.info