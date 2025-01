Władze lokalne wskażą obiekty schronienia

Komendant Główny PSP, zapytany o kwestię inwentaryzacji schronów, zaznaczył, że "trzeba teraz dać czas ministerstwu i poszczególnym organom ochrony ludności, żeby potwierdzili, czy to, co zrobiła już PSP woluntarystycznie, będzie miało potwierdzenie".

"Po to 0,15 proc. PKB zostaje w MSWiA, a 0,15 proc. idzie do budżetu wojewodów i niżej na zadania związane z alarmowaniem, budową nowych obiektów schronienia lub remontem starych budynków. Zapewne w drugiej połowie tego roku wojewodowie, burmistrzowie, prezydenci miast wskażą te obiekty. Czy to będą te same, które wcześniej wskazała PSP? Pewnie część będzie się pokrywała" - ocenił.

Przypomniał, że w Komendzie Głównej PSP za poprzedników opracowana została aplikacja, "która poinformuje obywateli, dokąd się udać w przypadku zagrożenia, bez względu na to, czy jest to zagrożenie związane z anomaliami pogodowymi, czy innym zagrożeniem".

"W pierwszym kwartale tego roku będziemy wspólnie z MSWiA projektować program ratownictwa ochrony ludności i chcemy uczestniczyć w wyznaczaniu kierunków, na co samorządy powinny wydawać środki finansowe przeznaczone na ochronę ludności" - dodał.Państwowa Straż Pożarna w kwietniu 2023 r. uruchomiła aplikację z adresami schronów, która miała być odpowiedzią na powtarzające się ze strony opinii publicznej zapytania o to, w jaki sposób obywatele mają się dowiedzieć, gdzie znaleźć schronienie. Komendant główny PSP poinformował wówczas, że w Polsce w schronach jest ponad 300 tys. miejsc, w miejscach ukrycia może się schronić ponad 1,1 mln osób, a w miejscach doraźnego schronienia blisko 47 mln osób.



