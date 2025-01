Indyk na drodze w centrum miasta

Wyszkowscy policjanci otrzymali nietypowe zgłoszenie od jednej z mieszkanek gminy Wyszków. Kobieta jadąc samochodem ulicą Sowińskiego w Wyszkowie, zauważyła indyka siedzącego wzdłuż drogi. Zaniepokojona, natychmiast zaalarmowała mundurowych, którzy udali się we wskazane miejsce. Funkcjonariusze nie kryli zdziwienia na widok tego nietypowego, jak dla miejskich warunków zwierzaka. Zaopiekowali się zwierzęciem do czasu przyjazdu rakarza, który przetransportował go w bezpieczne miejsce.

Wyszkowscy policjanci będą teraz wyjaśniać, w jakich okolicznościach zwierzę znalazło się w centrum miasta. Z relacji zgłaszającej wynikało, że prawdopodobnie wypadło z ciężarówki przewożącej drób.

KPP Wyszków

