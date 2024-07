Ziemkiewicz: na miejscu prezydenta wprowadziłbym stan wojenny [STUDIO WAWA.INFO]

“Jak patrzymy na badania opinii publicznej, to ostatnia instytucja, która jeszcze się cieszy jakimś zaufaniem, to jest wojsko. I dlatego to wojsko jest niszczone systematycznie przez Tuska. (...) Być może trafi się ktoś nowy - charyzmatyczny prezydent, który się do tego odwoła. Uważam, że Andrzej Duda zdecydowanie powinien ogłosić stan zagrożenia państwa i stan wojenny w tej chwili, ale wojsko by go nie poparło, bo nie było zadowolone z rządów PiS-u” - mówił Rafał Ziemkiewicz w Studiu Wawa.info.

“Jednego jestem pewien, że już się pożegnaliśmy z taką demokracją, jaką sobie wyobrażaliśmy. (...)Trzeba będzie zachować się stanowczo, jakiś porządek w kraju przywrócić, bo bez tego po prostu czeka nas taka saska anarchia i być może, nie daj Boże, powtórka z wieku XVIII” - zaznaczył.

Polescape

“To jest bardzo ciężki moment dla nas wszystkich, tym bardziej że ta cała bandyterka dzieje się pod auspicjami Unii Europejskiej. Tusk ma na to zezwolenie. Bodnar jest chwalony jak to przywraca w Polsce praworządność. To nie jest przypadek czy głupota unijnych polityków. Oni wiedzą co robią. To jest proces zachodzący w całej Unii Europejskiej. Teraz widzieliśmy to we Francji. Zaraz będziemy widzieć, jak pani von der Leyen, która reprezentuje wszystkich przegranych w eurowyborach, zostanie szefową europarlamentu i będzie realizować ten właśnie program, który wyborcy w eurowyborach odrzucili. Taka dziwna demokracja unijna, która polega na tym, żeby większość nie miała nic do powiedzenia - wskazywał Ziemkiewicz.

“Moim zdaniem im szybciej w tej chwili uciekniemy z Unii Europejskiej, tym lepiej. Dlatego nie używam określenia polexit, tylko polescape. Po prostu trzeba się ratować, ponieważ ta próba stworzenia państwa europejskiego doprowadzi rychło do wielkiej bałkanizacji Europy” - dodał.



Źródło: Wawa.info