Prezes InPostu kontra Facebook

W ostatnim czasie Rafał Brzoska i jego żona Omenaa Mensah zostali dotknięci falą dezinformacji na Facebooku. W tym serwisie społecznościowym krążyły fake newsy w formie reklam, które "informowały" o pobiciu i śmierci małżonki prezesa InPostu. Jak zareagował na te fałszywe wiadomości. - Najbardziej bałem się reakcji rodziny. Jak tylko zobaczyłem, co się dzieje, to obdzwoniliśmy całą rodzinę, bo jak ktoś ze starszych członków naszej rodziny natrafiłby na taką fałszywą informację, to powiem szczerze, mogłoby się to słabo skończyć - powiedział w wywiadzie dla money.pl.

Prezes InPostu zdaje sobie sprawę, że nie tylko on i jego rodzina stali się ofiarami autorów fake newsów i dlatego nie zamierza na to patrzeć bezczynnie. Rafał Brzoska uważa, że wreszcie do akcji powinny wkroczyć organy państwa. - Mamy narzędzia, mamy możliwości, tylko na miłość boską wreszcie ktoś odważnie musi o tym powiedzieć, a jakiś prokurator musi zacząć się tym zajmować odważnie i jakiś sąd musi zacząć oceniać tego typu sytuacje jako realne współuczestnictwo w przestępstwie. Jeżeli to się stanie, to gwarantuję, że w ciągu kwartału, dwóch będą zmiany regulaminu Mety obowiązującego w Polsce. Tak jak ten koncern potrafił się dostosować do regulacji na Bliskim Wschodzie, czy w Chinach, tak może się dostosować do prawa obowiązującego w Polsce, czy w każdym innym cywilizowanym kraju. Ale ktoś musi zacząć działać - podkreślił.

red./money.pl