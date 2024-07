Daniel Obajtek będzie zeznawał przed komisją śledczą

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek zamierza stawić się we wtorek przed komisją śledczą badającą sprawę tzw. afery wizowej - czytamy w weekendowym wydaniu "Faktu".

"Na komisję do spraw afery wizowej został wezwany były szef Orlenu Daniel Obajtek. Polityk obiecuje +Faktowi+, że tym razem da się przesłuchać" - czytamy w weekendowym wydaniu "Faktu". Jak informuje gazeta, sejmowa komisja śledcza badająca tzw. aferę wizową chce przesłuchać Obajtka we wtorek o 10.00.

Jak przypomina "Fakt", Obajtek do tej pory, mimo wezwań, nie pojawiał się na posiedzeniach komisji. "Nie odbierał wezwań, nie wystraszył się nawet gróźb, że przyjdzie po niego policja" - napisano.

"Wielokrotnie wskazywałem, że po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego chętnie stawię się na komisję, i to zdanie podtrzymuję" - zadeklarował, cytowany przez gazetę, Obajtek.

"Fakt" przytacza wypowiedź posła Koalicji Obywatelskiej - Marka Sowy, który objął niedawno funkcję szefa komisji śledczej i w tej roli będzie przesłuchiwał Obajtka. "Sowa nie ukrywa, że najbardziej interesuje go jedna sprawa: +Chodzi o sprowadzenie od kilku do kilkunastu tysięcy pracowników z Azji do rozbudowy fabryki Orlenu przy rozszczelnionym systemie przyznawania wiz+ - powiedział" - czytamy.

(PAP)