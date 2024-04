Kto "jedynkami" Lewicy do Europarlamentu?

Lewica zaprezentowała podczas sobotniej konwencji "jedynki" na listach w wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Europoseł Robert Biedroń jest liderem listy w Warszawie, posłanka Anna Maria Żukowska - na Mazowszu, zaś wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek - na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Jedynką listy w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim została działaczka Lewicy Bożena Przyłuska.

Na czele dwóch list znaleźli się byli premierzy - w woj. łódzkim jest to Marek Belka, a w woj. zachodniopomorskim i lubuskim - Włodzimierz Cimoszewicz.

"Jedynką" w woj. śląskim został współzałożyciel partii Razem Maciej Konieczny, zaś listę w woj. małopolskim i świętokrzyskim otwiera wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Na pierwszym miejscu wśród kandydatów Lewicy w woj. kujawsko-pomorskim jest Piotr Kowal, a w woj. pomorskim - posłanka Katarzyna Ueberhan.

Pełniąca funkcję wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus otrzymała "jedynkę" w woj. wielkopolskim, Agata Fisz w woj. lubelskim, zaś Wiktoria Barańska w woj. podkarpackim.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się we wszystkich państwach Unii Europejskiej w dniach od 6 do 9 czerwca. W niedzielę 9 czerwca Polacy wybiorą pięćdziesięciu trzech europosłów.

