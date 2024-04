Jesienią w Radomiu finałowy turniej o Superpuchar Polski. Kto zagra?

– Wzorując się na najlepszych ligach europejskich wprowadzamy nową formułę rywalizacji o Pekao S.A. Superpuchar Polski. O trofeum im. Adama Wójcika powalczą nie dwa, a cztery zespoły. To zapowiada ogromne emocje i wysoki poziom sportowy. Dziękuję prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu za entuzjastyczne przyjęcie i wsparcie naszego pomysłu. Nowoczesna hala Radomskiego Centrum Sportu będzie doskonałą areną do rozgrywania tego turnieju. To będzie wielkie koszykarskie święto i idealne rozpoczęcie nowego sezonu koszykarskiego w naszym kraju. Już teraz zapraszamy do Radomia – mówi Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki.

– To będzie wielkie wydarzenie nie tylko dla radomskich fanów koszykówki, ale dla całego sportowego Radomia, bo zespoły, które tutaj zagrają, gwarantują bardzo wysoki poziom sportowy. Bardzo dziękuję za zaufanie. Wielokrotnie udowadnialiśmy że potrafimy zorganizować zawody na najwyższym europejskim poziomie i tak będzie również tym razem. Mam nadzieję, że to nasze wspólne przedsięwzięcie otworzy drogę do zwycięskich play-offów w sezonie 2024/2025 dla naszego klubu Hydrotruck Radom – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Dotychczas Pekao S.A. Superpuchar Polski był rozgrywany w formie jednego meczu pomiędzy mistrzem ORLEN Basket Ligi a zdobywcą Pekao S.A. Pucharu Polski. Po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się w 1999 roku we Wrocławiu. O Superpuchar rywalizowano już także w Radomiu. W 2015 roku w hali MOSiR wygrała ekipa z Zielonej Góry.