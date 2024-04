Wolt rusza z dowozami jedzenia i zakupów w Olsztynie 

Olsztyn będzie 16 lokalizacją Wolt w Polsce. Zamówienia można składać na stronie wolt.com lub poprzez intuicyjną aplikację mobilną. Klienci z Olsztyna będą mogli zamawiać dania restauracyjne z lokali takich jak: Piri Piri Olsztyn, Pierogi na Widelcu, Tabasco Mexican, Burgerownia Olsztyn. A także dokonywać szybkich zakupów z dostawą pod same drzwi na przykład z takich miejsc jak Drogeria Jasmin, Chrupiąca Skórka, Zoofantazja czy Kwiaciarnia Kasia.



Dzięki aplikacji użytkownicy mają możliwość szybkiego i sprawnego zamawiania jedzenia z ulubionych restauracji oraz robienia zakupów z dowozem. Dostawa jest możliwa praktycznie wszędzie: nie tylko do domów i miejsc pracy, ale także do parków i innych miejsc publicznych, co sprzyja między innymi organizacji spotkań towarzyskich w plenerze, np. pikników nad jeziorem.

Użytkownicy mogą śledzić w czasie rzeczywistym jego status — od przygotowania po dostawę pod same drzwi. W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów klienci mogą skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta, który obsługiwany jest przez ludzi, nie boty, a średni czas odpowiedzi wynosi tylko kilka minut. Co więcej, Wolt wychodzi również z rozwiązaniami dla samych restauratorów, takich jak usługa Wolt Drive, zapewniającą dodatkową flotę kurierską na żądanie, a także dla firm, z benefitem żywnościowym Wolt for Work, będącym alternatywą dla klasycznych kart lunchowych.



— Z dumą wkraczamy do szesnastego miasta na woltowej mapie Polski, Olsztyna. Mamy nadzieję, że sprostamy kulinarnym potrzebom mieszkańców, zapewniając ich szybkie dostawy ulubionych posiłków z najlepszych olsztyńskich restauracji. Naszą najważniejszą wartością jest partnerstwo – dlatego strategicznie podchodzimy do zacieśniania współpracy z restauratorami i właścicielami lokalnych biznesów, tak, aby nasze usługi mogły wspierać ich w codziennej pracy i pozwalały na wspólne docieranie do jeszcze większej liczby klientów. Zachęcamy zatem do kontaktu z nami wszystkich olsztyńskich restauratorów i partnerów retail, którzy chcieliby wypróbować nasze możliwości — dodaje Monika Gadzińska, Head of Sales Wolt.

Dowozy realizowane są w dzielnicach: Śródmieście, Zatorze, Kościuszki, Podgrodzie i Jaroty.