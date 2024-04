Coraz więcej Polaków sięga po książkę

Tak dobrze z czytelnictwem wśród Polaków nie było od dekady. Prawie co drugi zadeklarował, że przeczytał w ubiegłym roku co najmniej jedną książkę.

Tak wynika z badania "Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2023 roku", które przeprowadziła i opublikowała jego rezultaty Biblioteka Narodowa. Najważniejsza informacja płynąca z raportu jest taka, że 43% przebadanych Polaków przyznało, że w 2023 roku przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie. To o dziewięć punktów procentowych więcej niż w dwóch ostatnich latach i najwięcej od dziesięciu lat.

Podsumowując badanie Biblioteka Narodowa zwróciła uwagę na to, że wzrosło także zainteresowanie bibliotekami, a szczególnie jest to widoczne u młodych mężczyzn w wieku 25-39 lat. Okazuje się, że stopniowo zmienia się również sposób pozyskiwania informacji o książkach i coraz więcej czytelników wskazuje jako źródło w tym względzie sieć internetową, a szczególnie serwisy społecznościowe.

Ciekawie prezentuje się zestawienie najpoczytniejszych autorów w 2023 roku opublikowane w szczegółowym raporcie z badania przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową. W pierwszej dziesiątce - po równo - jest pięcioro Polaków i pięcioro twórców z zagranicy.

Dwa nazwiska wśród wspomnianej powyżej piątki to wielkie postaci polskiej literatury, których dzieła znajdują się między innymi w kanonie szkolnych lektur. Henryk Sienkiewicz zajął trzecią lokatę wśród najczęściej czytanych przez Polaków autorów książek w ubiegłym roku, natomiast Adam Mickiewicz uplasował się na miejscu dziesiątym.

Dla uważnych czytelników raportów z badań Biblioteki Narodowej zaskoczeniem nie jest autor, który został najpoczytniejszym w Polsce w ubiegłym roku. To Remigiusz Mróz, który nieprzerwanie jest liderem tego zestawienia od 2019 roku.

Jeśli chodzi o pozostałych dwoje polskich autorów to Katarzyna Bonda uplasowała się na piątym miejscu, natomiast Andrzej Sapkowski na miejscu dziewiątym.

Piątka zagranicznych autorów, którzy znaleźli się najwyżej w rankingu najpoczytniejszych wśród Polaków w ubiegłym roku, to: Stephen King - miejsce 2., Harlan Coben - miejsce 4., J.K.Rowling - miejsce 6., Agatha Christie - miejsce 7. i Joseph Murphy - miejsce 8.

Zajrzyjmy jeszcze na moment do drugiej dziesiątki rankingu, bo warto zwrócić uwagę na to, że odnajdziemy tam nazwiska dwojga polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla - na trzynastym miejscu uplasowała się Olga Tokarczuk, a na piętnastym Władysław Reymont. W przypadku drugiego z autorów nie ulega wątpliwości, że do wzrostu zainteresowania jego twórczością przysłużyła się odnosząca sukcesy nowa ekranizacja powieści nagrodzonej Noblem czyli "Chłopów".

Piotr Wojtowicz/Biblioteka Narodowa