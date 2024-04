Widowiskowe zjawisko na sycylijskim niebie

Od kilku dni wulkan Etna funduje na Sycylii rzadko spotykane widoki. Znad krateru unoszą się na niebie białe kręgi powstałe z ciągłego uwalniania się pary i gazów. To rzadko spotykane zjawisko, które przybrało teraz na intensywności.

Jak wyjaśnił włoskiej "La Repubblice" Boris Behncke, badacz z Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii w Katanii, kręgi widoczne na niebie nad Etną to wulkaniczne pierścienie wirowe czyli pierścienie gazu wulkanicznego. Jak podkreślił naukowiec, sycylijska góra emituje je "bardziej niż jakikolwiek inny wulkan na Ziemi".

Zjawisko to objawiło się bardzo widowiskowo przed ponad dwudziestu laty, gdy w 2000 roku z krateru Bocca Nuova Etna emitowała w niebo tysiące pierścieni. Występuje ono jednak bardzo rzadko i to w określonych warunkach, podczas ciągłego uwalniania się z wulkanu pary i gazów. Powstająca masa gazowa unosi się szybko w środkowej części kanału, co sprzyja tworzeniu się pierścieni za sprawą owijania się gazu wokół siebie ruchem wirowym.

Boris Behncke powiedział "La Repubblice", że Etna bije obecnie wszystkie dotychczasowe rekordy. "Późnym popołudniem 2 kwietnia na północno-wschodniej krawędzi krateru południowo-wschodniego otworzył się mały otwór wentylacyjny, wytwarzając kłęby żarzącego się gazu. Następnego ranka było oczywiste, że te obłoki wytwarzały imponującą liczbę pierścieni pary" - stwierdził naukowiec zajmujący się wulkanami.

Włoska gazeta pisze, że niektórzy obserwatorzy tego widowiskowego zjawiska na sycylijskim niebie porównują kręgi pary do UFO, a inni zaczęli nazywać Etnę "Panią Pierścieni".

Piotr Wojtowicz/La Repubblica