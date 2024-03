Czarnek zachęca do głosowania na kandydata PiS na prezydenta Olsztyna

Poseł PiS Przemysław Czarnek przekonywał we wtorek do głosowania w wyborach na Grzegorza Smolińskiego, kandydata PiS na prezydenta Olsztyna. Polityk przekonywał, że Smoliński zna dobrze problemy miasta i ma wizję rozwoju stolicy Warmii i Mazur. "Olsztyn zasługuje na Smolińskiego" - dodał.

"Mamy znakomitego kandydata na prezydenta Olsztyna - Grzegorza Smolińskiego, człowieka niezwykle uczciwego, a też dobrze znającego Olsztyn, jego problemy i ze świetną wizją rozwoju miasta. Dla Olsztyna w końcu przyjdzie czas na prezydenta, na którego to miasto zasługuje"- powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej w Olsztynie poseł Przemysław Czarnek.

Podkreślił, że ostatnie dni przed wyborami wymagają intensywnej kampanii. "Ten ostatni tydzień to intensywna praca nas wszystkich po to, by Grzegorz Smoliński wygrał wybory prezydenckie. Gdyby mu się nie udało w pierwszej turze, a jest na to szansa, to ja przyjadę raz jeszcze na dwa, trzy dni zostanę i będziemy chodzić od domu do domu, przekonując, że Olsztyn zasługuje na Smolińskiego"- podkreślił były szef MEiN.

Według Czarnka PiS ma dobre prognozy wyborów do sejmiku warmińsko-mazurskiego. "Radnych wspieramy z całych sił, bo różnie to się może ułożyć w nowym sejmiku warmińsko-mazurskim. Różne koalicje są możliwe do zrealizowania. Nikt w żaden sposób dziś nie jest w stanie powiedzieć, że żadnych koalicji innych niż dotychczasowe nie będzie. Szanse są ogromne. Wspieramy kandydatów do powiatów i gmin" - mówił Czarnek.

Zdaniem posłanki PiS Iwony Arent "kandydaci PiS do samorządów to zarówno osoby doświadczone, jak i młode, które są na początku swojej drogi politycznej". "Każdy z kandydatów niesie swój program, jak i program PiS. Zawsze mieliśmy program, realizowaliśmy go i dotrzymaliśmy słowa w przeciwieństwie do tych, którzy mają serduszka, ale one są puste, jak puste są ich obietnice"- oceniła.

W wyborach na prezydenta Olsztyna startuje siedmioro kandydatów. Oprócz Grzegorza Smolińskiego (PiS) są to: Mirosław Arczak (KWW Wspólny Olsztyn), Bartosz Grucela (KKW Lewica), Czesław Jerzy Małkowski (własny komitet), Marcin Możdżonek (KWW Lepszy Olsztyn), Monika Rogińska-Stanulewicz (KWW Trzecia Droga Olsztyn) oraz Robert Szewczyk (KWW KO).

Obecny prezydent miasta Piotr Grzymowicz - po 15 latach na tym stanowisku - nie będzie ubiegał się o reelekcję i udzielił poparcia kandydatowi KO.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 kwietnia. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ sdd/