Służby Bodnara wtargnęły też do budynków klasztornych Księży Sercanów

Dziś o godz. 6.00 służby weszły do kilku budynków klasztoru Sercanów wydzielonych do użytku fundacji Profeto – przekazał rzecznik Zgromadzenia Księży Sercanów. Służby prowadzą czynności wobec ks. Michała Olszewskiego. Jako pierwsza informację podała Telewizja Republika. Od wczesnego rana służby Bodnara prowadzą czynności w całej Polsce. Wtargnęły do domu Zbigniewa Ziobry oraz innych polityków Solidarnej Polski. Sprawa ma związek z Funduszem Sprawiedliwości.