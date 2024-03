Półmaraton Warszawski - 20 tysięcy biegaczy wystartuje w stolicy

"Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby osób aktywnych fizycznie, szukających areny dla swoich amatorskich startów. Bieg półmaratoński ulicami stolicy od lat jest ukoronowaniem wielomiesięcznych, zimowych treningów, a zarazem otwarciem kolejnego sezonu startowego" - powiedział Marek Tronina, prezes Fundacji Maraton Warszawski.

Półmaraton Warszawski to największa wiosenna impreza biegowa w Polsce.

"Tegoroczny 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski zgromadził na listach startowych 20 tysięcy biegaczy, co jest absolutnym rekordem ostatnich lat" – poinformował Tronina.

W ramach mistrzostw Polski w półmaratonie klasyfikowani będą zawodnicy posiadający aktualne licencje PZLA.

"Decyzja podjęta przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, to dla nas wyróżnienie, ale również dowód na to, że stolica jest doskonałym miejscem dla organizacji najważniejszych wydarzeń sportowych" - podkreślił prezes Fundacji Maraton Warszawski.

Pierwsze kilometry trasy półmaratonu przebiegają Mostem Poniatowskiego i Alejami Jerozolimskimi. Następnie biegacze skierują się na północ ulicą Marszałkowską, Królewską i Krakowskim Przedmieściem. Dalsza część trasy przebiega przez Stare Miasto, Żoliborz i Bielany. Po dotarciu do ulicy Gwiaździstej biegacze dotrą do Wybrzeża Gdyńskiego i wzdłuż Wisły skierują się na południe. Następnie Mostem Gdańskim przedostaną się na Pragę Północ i skierują się w stronę mety zlokalizowanej przy Stadionie Narodowym.

Wzdłuż trasy będzie 25 specjalnych stref kibicowania, gdzie na najmłodszych czekają konkursy kibicowania z nagrodami, możliwość zdobycia gadżetów do dopingowania, sprawdzenia sprawności sportowej i artystycznej.

"Zapraszamy wszystkich do kibicowania i życzymy dobrej zabawy podczas witania wiosny w Warszawie. Niech to będzie wielkie święto biegania, pełne pozytywnych emocji i radości. Zachęcamy do wspierania zawodników na trasie, bo nie często mamy okazję brać udział w wydarzeniach generujących tak pozytywne interakcje między ludźmi. Stwórzmy w ten weekend atmosferę, której pozazdroszczą nam organizatorzy największych światowych biegów ulicznych" - zaapelował Tronina.

Bieg na 5 km rozpocznie się o godzinie 9.30, natomiast półmaraton wystartuje o 11. Najlepsi biegacze dotrą do mety około 12. Koniec imprezy przewidziany jest na godzinę 14.(PAP)

mg/ co/