Trójmiasto na pierwszym miejscu kluczowych ośrodków inwestycyjnych w Polsce

Przedstawiciele IT, sprzedaży i obsługi klienta – to na nich czekają w 2024 roku trójmiejscy pracodawcy. Specjalistów ciągnie do Trójmiasta. Z oceną 8,0/10 oraz z rekordową liczbą 91 445 podmiotów gospodarczych na koniec 2022 roku aglomeracja wyraźnie zaznacza swoją obecność na mapie najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych w Polsce.

Znajdując się na przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych, region ten kusi inwestorów nie tylko strategicznym nadmorskim położeniem, ale i dostępem do szerokiej puli talentów.



Kolejna, czwarta już edycja raportu Business Environment Assessment Study (BEAS), którego twórcami są Antal i Cushman & Wakefield, a partnerami Baker McKenzie, PAIH, Pracodawcy RP, Pro Progressio oraz Vastint odsłania plany inwestycyjne szefów firm działających w polskich miastach na lata 2023-2025. Polska już od dłuższego czasu utrzymuje i umacnia pozycję lidera w przyciąganiu inwestycji, także tych zagranicznych. Trójmiasto jest zaliczane do pierwszej piątki obszarów najbardziej atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów w Polsce.

Poziom planowanych inwestycji idzie w górę

Wysoko wykwalifikowana kadra, wiodący ośrodek akademicki, szeroka oferta nieruchomości biurowych to czynniki, które wpływają na to, że Trójmiasto jest prężnie rozwijającym się regionem oraz liderem inwestycji w Polsce. Trójmiasto zostało wskazane jako miejsce rozważane pod kątem inwestycji na lata 2023-2025 przez 18% respondentów badania.

Jakie inwestycje firmy planują w Trójmieście?, fot. materiał prasowy

Przez prawie cały 2022 rok lwią część inwestorów BSS pojawiających się lub reinwestujących w Trójmieście stanowiły firmy z branży IT, natomiast od jesieni zrównały się one z zaawansowanymi centrami usług wspólnych i usługodawcami z zakresu finansowego oraz customer experience. Największą zmianą w dotychczasowym spektrum projektów inwestycyjnych jest pojawienie się dużej grupy projektów inżynieryjnych z pogranicza wysokich technologii produkcyjnych i IT, takich jak np. Siemiens Gamesa, thyssenkrupp lub Archer, których większość zdecydowała się na stworzenie, zespołów w Trójmieście, by zwiększyć swój potencjał twórczy i innowacyjny

powiedział: Marcin Grzegory, Deputy Director, Invest in Pomerania

Kto będzie miał największą szansę na pracę w Trójmieście w 2024 roku?



Trójmiasto jako kluczowe centrum biznesowe w Polsce cieszy się uznaniem przedstawicieli biznesu, co potwierdza ocena 7,4/10 dla potencjału zatrudniania specjalistów i menedżerów w regionie. Aż 75% szefów trójmiejskich firm uważa, że poziom zatrudnienia w ich firmie zwiększy się. Najczęściej wzrost ten będzie miał miejsce od 6% do 15% - twierdzi tak 36% respondentów. O tym, że procent całkowitego poziomu zatrudnienia zmniejszy się przekonanych jest tylko 9% badanych.

Z kolei inwestorzy mogą się skusić najwyższymi wskaźnikami dostępności kadr, które zostały odnotowane wśród specjalistów zatrudnionych w sektorze przemysłowym, a także w handlu, transporcie i gospodarce magazynowej oraz budownictwie. Potwierdzają to inwestycje, które powstają na Pomorzu – parki logistyczno-magazynowe czy zakłady produkcyjne – inwestorzy, bazując na dostępności talentów, chętnie lokują nowe oddziały właśnie w Trójmieście i okolicach. Pracodawcom i inwestorom region ten ma do zaoferowania także dostęp do kandydatów, którzy posługują się językami obcymi, co również ma odzwierciedlenie w rozwijającym się sektorze SSC/BPO,

Aktywność deweloperów na trójmiejskim rynku biurowym

Trójmiasto niezmiennie pozostaje 3. największym rynkiem regionalnym pod względem zasobów powierzchni biurowej, które na koniec czerwca 2023 roku przekroczyły 1,02 mln mkw. Mimo wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej aktywność deweloperska w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, podobnie jak w innych polskich aglomeracjach, spowalnia. W 2023 roku skala oddanych projektów była stosunkowo niewielka i wyniosła zaledwie 33,1 tys. mkw. Na relatywnie niskim poziomie kształtuje się także wolumen powierzchni biurowej w budowie, który na koniec ubiegłego roku wyniósł około 41,6 tys. mkw. w porównaniu z 150-200 tys. mkw. sprzed pandemii.

Według danych Cushman & Wakefield wolumen sfinalizowanych w ubiegłym roku umów najmu wyniósł blisko 144 tys. mkw., co stanowi ponad 42% wzrost r/r. Taka dynamika po stronie transakcji najmu jest jednak mocno oparta na renegocjacjach już zajmowanej powierzchni, stąd ostrożne plany deweloperów odnośnie nowych projektów biurowych,

powiedział: Adam Schroeder, Associate, Regional Head – North Region Poland Cushman & Wakefield, Office Department

Dane z rynku nieruchomości jednoznacznie dowodzą, że Trójmiasto utrzymuje niezagrożoną pozycję na podium pod względem potencjału inwestycyjnego, skutecznie rywalizując z pozostałymi miastami objętymi badaniem. Analiza nie tylko rzuca światło na obecną kondycję rynku nieruchomości w aglomeracji, ale również wskazuje podstawy do optymizmu w perspektywie długoterminowej

powiedział: Radosław Kostka, Acquisition Manager, Vastint Poland