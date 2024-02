Prezydent Duda reaguje na słowa Trumpa. Co odpowiedział?

"Sojusz Polska-USA musi być silny, niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje władze w Polsce i w USA. Zawsze tak działałem i będę działał w tym duchu, szanując wszystkich naszych partnerów w USA" - zapewnił prezydent Andrzej Duda reagując na słowa Donalda Trumpa w sprawie państw NATO i reakcję przedstawicieli polskiego rządu.

Duda dodał, że "obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy ani naszym interesom gospodarczym ani bezpieczeństwu Polski"

Chwilę wcześniej Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych: "Prezydent Duda: Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Prezydent Trump: Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?"

Tak odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa z spotkania w Conway w Karolinie Południowej, gdzie były prezydent USA mówił o NATO i zobowiązaniach finansowych państw sojuszniczych.

- Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?Odpowiedziałem: Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić. Nie mogli uwierzyć w odpowiedź - podkreślił Trump.