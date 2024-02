"Nie na to głosowaliśmy. To jest skandal". Chajzer o nowym rządzie

„Halo, nie na to głosowaliśmy” – mówi Filip Chajzer, podsumowując działania rządu Donalda Tuska. Dziennikarz powiedział, dlaczego nie przyjął propozycji pracy w Telewizji Polskiej po zmianach dokonanych w niej przez nową władzę. „Zwalniają dziewczynę w ciąży dlatego, że premierem był Mateusz Morawiecki w tym czasie, kiedy ona wykonywała pracę” – podkreśla oburzony dziennikarz w rozmowie z „Faktem”.

- „Bardzo mi się to nie podoba. Nie na to głosowaliśmy. Polska wybrała tę, a nie inną koalicję, bo oni obiecali nam, że będzie inaczej. Mówili, że nie będziemy dzielić. Mówili, że to, że ty głosujesz na PiS, a ty na PSL, to nie znaczy, że jesteś gorszy. Mówili, że to nie znaczy, że trzeba cię wyrzucić z pracy, bo akurat byłeś wtedy, kiedy politykiem był ten facet albo ta kobieta”

- objaśniał.

Wypowiedział się też odnośnie zwolnienia z „Pytania na śniadanie” Małgorzaty Tomaszewskiej, która spodziewa się dziecka.

- „To jest skandal. To jest tak wspaniała dziewczyna... Ja, jak ją widziałem w Pytaniu na śniadanie, to się rozpływałem, jak kulka lodu waniliowego na szarlotce. Miód i maliny. Zwalniają dziewczynę w ciąży, dlatego, że premierem był Mateusz Morawiecki w tym czasie, kiedy ona wykonywała pracę sumiennie i należycie. Halo, nie na to głosowaliśmy”

- stwierdził.

Polacy coraz bardziej zawiedzeni sytuacją w kraju

CBOS zapytało Polaków o emocje, które towarzyszą im w związku z obecną sytuacją polityczną w Polsce. Aż 42 proc. badanych czuje irytację i zniecierpliwienie, 40 proc. strach, niepokój, obawy i lęk, a 36 proc. wstyd i zażenowanie. Na zadowolenie, radość i szczęście wskazało zaledwie 18 proc. respondentów, a na ulgę i odprężenie – 16 proc.

Źródło: Fakt, Fronda.pl, CBOS.