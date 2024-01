Samochodowe targi w Genewie tracą na znaczeniu. Dlaczego?

W tym roku genewskie targi motoryzacyjne odbędą się w Genewie, choć to nie było pewne, jednak trudno nazywać je wielkim świętem motoryzacji. Ma się na nich wystawić tylko ośmiu producentów samochodów. Z Europy zaledwie trzech, a chińskich wystawców pojawi się więcej niż japońskich.

Dawniej świat motoryzacji bez Genewy nie miał prawa istnieć. Wydarzenie było świętem fanów motoryzacji, lecz również całej branży, która starała się robić wszystko, aby pokazać swe samochody oraz rozwiązania techniczne. Producenci nie mogli sobie pozwolić na to, żeby z targów motoryzacyjnych w Genewie zrezygnować. Stały się jednymi z najważniejszych na świecie.



Dzisiaj wydaje się jednakże iż najlepsze czasy owych targów minęły. Geneva International Motor Show 2024 staje się wydarzeniem pomniejszym w dziedzinie motoryzacji. A to dlatego, że pojawi się tam ośmiu producentów samochodów z całego świata, a z Europy jedynie trzech, w tym dwóch należy do jednej grupy — Renault, Dacia i Pininfarina. Inne marki, które zgodziły się na udział, to: BYD, Isuzu, Lucid, MG Motor i Microlino.

Już od dłuższego czasu targi motoryzacyjne przechodzą do historii. Popularność spada z powodu wysokich kosztów i malejącej popularności wśród zainteresowanych osób. Dużo zmieniła też pandemia, podczas której zorganizowanie targów było niemożliwe. Na imprezie więcej będzie marek chińskich niż japońskich.

Internet pozwala na pokazanie swych produktów w sieci, zaś producenci wolą zaprezentować swoją ofertę w bardziej regionalnych wydarzeniach, by przyciągnąć większą uwagę. Gdy sieć nie była jeszcze tak rozwinięta, prezentacje aut na żywo na targach były interesujące tak dla producentów, jak i widzów. Dzisiaj można wejść na odpowiednią stronę internetową, aby zapoznać się z danym samochodem.

Branża motoryzacyjna przechodzi dziś głęboką transformację, inwestując w pojazdy elektryczne i autonomiczne. Pomimo, iż targi w Genewie utrzymują swój dawny urok i unikalność za pomocą szwajcarskiego tła, to są dalekie od poprzedniego blasku.

Co ciekawe, Targi Motoryzacyjne w Genewie mają również swoje drugie doroczne wydarzenie, które odbywa się w Katarze. Pierwsza edycja odbyła się między 5 a 14 października ubiegłego roku w Doha i ściągnęła ponad 30 producentów samochodów. Czy to znaczy, że środek motoryzacyjnego świata przemieszcza się na Wschód?

